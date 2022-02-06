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Timsah altın buldu

Bursaspor, konuk ettiği Altınordu’yu Hasan Ayaroğlu’nun golüyle yendi Yeşil-beyazlılar, ligde 6 maç aranın ardından galibiyet almayı başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Timsah altın buldu

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 5 farklı hocayla çalışan ve geçtiğimiz hafta kongre kararı açıklayan Bursaspor, Altınordu'yu konuk etti. 28. dakikada Namiq Alasgarov orta sahada buluştuğu topu Hasan Ayaroğlu'nun önüne yuvarladı. 26 yaşındaki orta saha önündeki rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Hasan yaptığı sert vuruşla topu filelere yollamayı başardı: 1-0. 38'de Namiq Alasgarov, sert vurdu, top üst direkten döndü. 61'de Kürşad vurdu, Erhan çeldi. 70'te Hasan baskı yapıp kazandı ama kaleci Ali kurtardı.

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