Sekidika Eyüp'te

Ara transferin dikkat çeken ekibi Eyüpspor Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yla da anlaşma sağladı. Eflatun-sarılılar, ligin ilk yarısını Belçika ekibi Leuven'de geçiren Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor'un 5'inci transferi oldu. İstanbul ekibi daha önce Popov, Ahmed İldiz, Buatu ve Berkay Sülüngöz'ü kadrosuna kattı.

ESKİŞEHİRSPOR'DA PARLADI

Türkiye kariyerine 2018'de Eskişehirspor'la başlayan Sekidika, 29 maçta 14 gol ve 3 asistlik dikkat çeken performansıyla 2020'de Galatasaray'a transfer oldu. Sarıkırmızılı ekipte tutunamayan Nijeryalı sağ kanat daha sonra Konyaspor'a kiralandı. Ardından Galatasaray'a dönen ve sezon başında PSV'ye karşı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadı. Sezon başında ise Leuven'in yolunu tuttu.