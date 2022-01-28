Alt liglerden haberler (27.01.2022)

Sezona Erkan Sözeri ile başlayan BB Erzurumspor, 23 Ocak'ta Bandırma'ya mağlup olduktan sonra hocasını göndermişti. Bir süredir teknik direktör arayan mavi-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. 55 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Süper Lig temsilcisi Göztepe'yi çalıştırmış ve İzmir ekibinin başında 24 maça çıkmıştı. Bu kulüpte 7'şer galibiyet ve beraberlik alan Karaman, 10 yenilgi almıştı. Karaman'ın resmi imzayı atması bekleniyor.
BURSA'DA İKİ İSTİFA
Bursaspor'da gizli başkan olarak gösterilen 2. Başkan Emin Adanur görevini bıraktı. Adanur, "Sezon başından bu yana istifa çağrılarında bulunan Bursaspor camiasının içindeki insanların kulübe sahip çıkmasını talep ediyorum" mesajını paylaştı. Genel Menajer Uygar Külhaşoğlu da istifa etti.
BOLİ TAKIMA KATILDI
Samsunspor'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen ve uzun bir süredir sakatlığı bulunan Kevin Boli takıma katıldı. Keçiörengücü maçı hazırlıklarında takımla birlikte çalışan Boli'nin moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 10 maçın tamamında forma giydi.
STEPHAN MBIA TUZLASPOR'DA
Tuzlaspor, ülkemizde daha önce Trabzonspor'da oynayan ve son olarak İspanya 2. Lig ekibi Fuenlabrada forma giyen Stephane Mbia ile 1.5 yıllığına anlaştı. Mbia'nın hafta sonunda Türkiye'de olacağı öğrenildi. 2015-16 yıllarında bordo-mavili formayı giyen 35 yaşındaki Kamerunlu yıldız, 6 milyon euro bonservis ücreti karşlığında Çin takımı HB CFFC'ye transfer olmuştu. Mbia bu sezon İspanya 2. Ligi ve Kral Kupası'nda 12 karşılaşmada 837 dakika sahada kaldı.
AHMET KESİM BİTTİ
1461 Trabzon FK, Manisa FK forması giyen tecrübeli stoper Ahmet Kesim ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında 16 maça çıkarken 989 dakika süre bulmuştu. Futbola Galatasaray'da başlayan Ahmet'in kontratı sezon sonu bitiyor.
KEHİNDE MENEMEN'E
Ara transfer döneminde golcü Honore Gomis ve orta saha Oğuzhan Aydoğdu'yu getiren Menemen, Ümraniye'den ayrılan forvet Landre Kehinde'yi istiyor. Kehinde, Türkiye'de Elazığspor, Ankaragücü ve Denizlispor'da da oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu fileleri sarsmayı başaramadı.
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