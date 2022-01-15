İstanbulspor Ümraniyespor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırladı. Zorlu maçı 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 33'e yükseltti. Ümraniyespor ise 42 puanda kaldı.
İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Mücadelenin 6. dakikasında ise İstanbulspor kalecisi Alperen'in meşin yuvarlağı dışarı atmasının ardından futbolcular, hakemler ile tribündekiler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Yacine Bammou'nun pasında topla buluşan Serkan Göksu'nun ceza sahası dışı sağ tarafından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'da kaldı.
53. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında Mehmet Yeşil'in uzaklaştırmaya çalıştığı top önündeki rakibi Onur Ayık'a çarptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
67. dakikada ceza sahası içi solunda Kartal Kayra Yılmaz'ın Valon Ethemi'ye müdahalesi sonucunda hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada penaltıda topun başına geçen İbrahim Yılmaz meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0
79. dakikada Melih Kabasakal'ın ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.