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Paşa Samsun’a

Karadeniz ekibi, Altay’ın golcüsü Paixao’yu gündemine aldı. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan ‘Marco Paşa’, Samsunspor’a imza atmaya hazır.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Paşa Samsun’a

İkinci yarıda güçlü bir kadroyla girmek isteyen Samsunspor, hücum hattı için takviye arayışında. Karadeniz ekibi, son olarak Altay'ın golcüsü Marco Paixao'yu gündemine aldı. Kırmızı-beyazlılar, 37 yaşındaki yıldızla ilk temasını kurdu. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Portekizli golcü, Samsunspor'a imza atmaya hazır olduğunu bildirdi. Paixao için son olarak Manisa FK teklif sunmuştu. Altay'da 3 kez gol krallığı yaşayan yıldız oyuncu, siyahbeyazlı formayı 124 kez giydi. 81 kez ağları sarsmayı başaran Paixao, geçen yıl finalde Süper Lig biletini getirmişti.

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