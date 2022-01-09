Paşa Samsun’a

İkinci yarıda güçlü bir kadroyla girmek isteyen Samsunspor, hücum hattı için takviye arayışında. Karadeniz ekibi, son olarak Altay'ın golcüsü Marco Paixao'yu gündemine aldı. Kırmızı-beyazlılar, 37 yaşındaki yıldızla ilk temasını kurdu. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Portekizli golcü, Samsunspor'a imza atmaya hazır olduğunu bildirdi. Paixao için son olarak Manisa FK teklif sunmuştu. Altay'da 3 kez gol krallığı yaşayan yıldız oyuncu, siyahbeyazlı formayı 124 kez giydi. 81 kez ağları sarsmayı başaran Paixao, geçen yıl finalde Süper Lig biletini getirmişti.