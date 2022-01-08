Timsah atakta

Transfer harekatına başlayan Bursaspor, kadrosuna önemli bir ismi katıyor. Yeşilbeyazlılar, Gaziantep FK forması giyen Pawel Olkowski'yle her konuda anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Polonyalı sağ bekin yıllık ücretinin büyük bir kısmını kulübü Gaziantep FK karşılayacak. Olkowski kısa süre içinde yeşil-beyazlı sözleşmeyi imzalayacak.

13 KEZ MİLLİ TAKIM'DA OYNADI

Türkiye'ye 2019 yılında Bolton'dan transfer olan tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK'de 49 karşılaşmada 1 asist yaptı. Olkowski daha önce Gornik Zabrze, Köln ve Katowice formalarını giydi. Polonya Milli Takımı'nda 13 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, skora katkı yapmadı. Olkowski'nin Gaziantep FK ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.