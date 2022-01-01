Samsun atakta

Transfer çalışmalarına start veren Samsunspor, daha önce Atabey Çiçek ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kırmızı-beyazlılar, aradığı savunma oyuncusunu ise Belçika'da buldu. Karadeniz ekibi, Mechelen forması giyen Sheldon Bateau'yla görüşmelerde son aşamaya geldi. Trinidad ve Tobagolu 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor. Kazakistan'da Kairat Almaty, Rusya'da Krylya Sovetov ve Norveç'te Sarpsborg formaları da giyen 1.86 boyundaki stoper, ülkesinin milli takımında da görev yapıyor. Bateu, 44 kez giydiği formayla 4 gol kaydetti.