TFF 1. Lig'den haberler

KARŞIYAKA ACELECİ

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, transfer yasağını yine geçici olarak kaldırmaya çalışıyor. Karşıyaka'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, 16 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı müsabakaları öncesi mutlaka santrfor, orta saha, kanat ve stoper transferi istiyor.

CEMAL KIZILATEŞ GİTTİ

Balıkesirspor'da, orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş'le yollar ayrıldı. Açıklamada, "Cemal'e Balıkesirspor'umuza verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadesine yer verildi. Ön liberoda oynayan Cemal, bu sezon 10 maçta forma giydi.

AFYON'A ALKIŞ

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe'ye uzatmalarda elenen Afyonspor oynadığı futbolla alkış topladı. Afyonsporlu oyuncular ortaya koydukları futbolla göz doldurdu. Afyon taraftarları takımlarına verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiler.