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SPOR HABERİ - Ankaragücü - Keçiörengücü maçında sağlık görevlisine sarı kart!

Spor haberi... Spor Toto 1. Lig'de iki başkent ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede Ankaragücü sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadelenin 72. dakikasında benzeri ender rastlanan türden bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Emre Kargın sahaya giren sağlık görevlisine sarı kart gösterdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 21:26
SPOR HABERİ - Ankaragücü - Keçiörengücü maçında sağlık görevlisine sarı kart!

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü'nün bir diğer başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Ankaragücü, Keçiörengücü karşısında 2-1 öndeyken Murat Uçar bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dolayı Uçar'a müdahale için sahaya giren sağlık görevlisine hakem Emre Kargın sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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