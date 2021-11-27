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Kocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:22
Kocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Kocaelispor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Menemenspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü günü günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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