Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Burak İnce Arminia Bielefeld'e transfer oldu!

Alman ekibi sözleşme şartlarının gizli tutulmasını isterken, Altınordu'nun bu transferden 2 milyon Euro bonservis geliri elde edip, oyuncunun bir sonraki transferin de en az yüzde 20 pay alacağı gelen haberler arasında. 1'inci Lig'de 2019-20 sezonundan bu yana görev alan Burak, ilk sezonunda 21 maçta 2 gol atarken, geçen sezon 28 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri sarstı. Genç krampon kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği ocak ayında yurtdışında forma giyebilecek Burak İnce, devre arasında yuvadan uçacak.



ALTINORDU'YA TEŞEKKÜR



Armina Bielefeld Kulübü CEO'su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce'yi kadromuza kattık. Ocak 2022 sonundan sonra Burak İnce 18 yaşına girecek ve Bielefeld'e transferi resmen gerçekleşecek. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık" dedi.



Burak İnce'nin Avrupa'dan birçok transfer teklifi almasına rağmen kendi gelişimi için Armina Bielefeld'i tercih ettiğini belirten Arabi, "Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk futboluna ve Avrupa Futbolu'na birçok yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi" diye konuştu.





BURAK İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA



Armina Bielefeld'e transferi gerçekleşen Burak İnce de yaptığı ilk açıklamada, "Benim adım Burak İnce. Arminia Bielefeld'e transfer olduğum için çok mutluyum" dedi. Genç oyuncu kulüp televizyonuna da "Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim" açıklamasında bulundu.



MANİSASPOR'DA KEŞFEDİLDİ



Altınordu, Burak İnce'yi henüz 11 yaşındayken Manisaspor altyapısından kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, o dönem A takım forması giyen Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk'ü siyah-beyazlı kulübe gönderip, Manisa altyapısından 2015 yılında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti. Alt yaş gruplarında pek çok kez ay-yıldızlı formayı terleten sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu son olarak Ümit Milli Takım'da görev aldı. 15 yaşındayken attığı golle 1'inci Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elinde bulunduran Burak İnce, Almanya'da düzenlenen MTU Hallen Cup'ta 2018'de "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü. Genç futbolcu, Arjantili yıldız Lionel Messi'yi kendisine örnek aldığını belirtiyor.