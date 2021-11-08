Derbi Keçiören’in

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eflatun-beyazlılar, başkent derbisinden 2-0'lık zaferle ayrıldı. Devre golsüz geçilirken; 59. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Taşkın'ın ortasında Iskandarli, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0. 84'te Olawoyin, ceza sahası yayı önündeki Eze'ye pasını verdi. Rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahası içine sokulan Eze yaptığı şık vuruşla topu filelere yolladı: 2-0. Ligdeki 3. galibiyetini alan Ankara Keçiörengücü, puanını 10'a yükseltti.
'MORAL OLDU'
Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Hem oyun anlamında hem mücadele anlamında istediğimizi yaptık. Mutlaka galip ayrılıp milli araya moralli girmemiz gerekiyordu" diye konuştu.
'HAKİM BİZDİK'
Mağlubiyetin ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Oyunun hakimi olmamıza rağmen golü bulmadık. Özellikle üçüncü bölgede üretken olmadık" dedi.