Balıkesirspor - Adanaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor ile Adanaspor karşılaştı.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Adanaspor 2-1 kazandı
Adanaspor'un gollerini 38. dakikada Celil Yüksel ve 61. dakikada Samet Kaya kaydetti. Balıkesirspor'un tek golünü Roman Bezjak attı.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 15 yaparken, Balıkesirspor 6 puanda kaldı.
Adanaspor milli ara sonrası MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Balıkesirspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Erkan Akbulut
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. Cemal Kızılateş), Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Anıl Taşdemir), Bezjak, Nwanko, Bilallı, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi
Adanaspor: Karacic, Muhammed Ömer Çakı (Dk. İsmail Erdoğan), Celil Yüksel, Benasser (Dk. 73 Tetteh), Ozegovic (Dk 84 Cem Özdemir), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 84 Ahmethan Köse) , Bruns, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Fıratcan Üzüm (Dk. 73 Rüştü Hanlı)
Gol: Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 61 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 84 Bezjak (Balıkesirspor)
Sarı Kart: Dk. 30 Celil Yüksel, Dk. 41 Fıratcan Üzün, (Adanaspor), Dk. 36 Bezjak, Dk. 77 Cumali Bişi, 90+5 Erdem Gökçe (Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendi.