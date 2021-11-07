Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İki Başkent ekibini mücadele ettiği maçta Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Vusal Iskandarlı ve Eze kaydetti.

Gençlerbirliği maçın 2. dakikasında penaltı kazandı. Lima'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Hüseyin Yılmaz kurtardı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Burak Turan (Dk. 61 Ercan Yazıcı), Taşkın Çalış, Hamza Gür (Dk. 82 Uğur Utlu), Olawoyin, Talha Yünküş (Dk. 39 Vusal Iskandarlı), Eze

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin (Dk. 88 Mert Kabasakal), Aksel Aktaş (Dk. 77 Sallalich), Barış Alıcı, Lima (Dk. 57 Serdarcan Eralp), Belyaev (Dk. 66 LuaLua), Eleke

Goller: Dk. 51 Vusal Iskandarlı, Dk. 84 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 1 Abdulkadir Korkut, Dk. 16 Talha Yünküş, Dk. 73 Hamza Gür, Dk. 81 Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 3 Barış Alıcı, Dk. 12 Grechyshkin, Dk. 26 Lima, Dk. 45+2 Belyaev, Dk. 81 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)