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Kocaelispor - Bursaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Bursaspor’u konuk eden Kocaelispor maçı 2-1 kazandı. İzmit ekibinin gollerini Dino Ndlovu ve Benhur Keser kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 22:01
Kocaelispor - Bursaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Bursaspor'u konuk eden Kocaelispor maçı 2-1 kazandı. İzmit ekibinin gollerini Dino Ndlovu ve Benhur Keser kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor'da Cisse'nin rakip ceza sahasının hemen dışından altı pas üzerine kaleye paralel ortasında topla buluşan Dino Ndlovu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0
31. dakikada Bursaspor'da Zalazar kırmızı kart gördü.
51. dakikada Yılmaz'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Benhur ikinci golü kaydetti. 2-0
61. dakikada Bursaspor Namık Alasgarovun penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı.
88. dakikada yedek kulübesinde bulunan Matavz kırmızı kart gördü.


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