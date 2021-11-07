Kocaelispor - Bursaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor'da Cisse'nin rakip ceza sahasının hemen dışından altı pas üzerine kaleye paralel ortasında topla buluşan Dino Ndlovu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0
31. dakikada Bursaspor'da Zalazar kırmızı kart gördü.
51. dakikada Yılmaz'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Benhur ikinci golü kaydetti. 2-0
61. dakikada Bursaspor Namık Alasgarovun penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı.
88. dakikada yedek kulübesinde bulunan Matavz kırmızı kart gördü.