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Adana doludizgin

Celil Yüksel ve Samed Ali’nin golleriyle kazanan Toros Kaplanları, son dört maçta 3’üncü galibiyetini aldı. Bal-Kes’in tek sayısını ise Bejzak kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Adana doludizgin
SPOR Toto 1. Lig'de son haftaların formda ekibi Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. 38. dakikada Celil, düşürülmesi ile kazanılan serbest atışı kendi kullandı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 52'de Erdem'in sağ kanattan getirdiği topa Roman Bezjak vurdu. Adanaspor defansı topu kornere atarak tehlikeyi önledi.

ASİST CELİL'DEN

61'de kazanılan serbest vuruşu Celil Yüksel kullandı, ceza sahası içinde topla buluşan Samed Ali topu kafa ile ağlara gönderdi. 0-2. 84'te Cemal'in pası ile ceza sahasına giren Roman Bezjak kaleci Karacic'in yanından topu ağlarla buluşturdu: 1-2. Bu sonucun ardından son dört maçta 3'üncü galibiyetini alan Adanaspor puanını 15'e yükseltti.

'HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYETTİ'

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, " Ligin en zor maçı olarak görüyordum. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı hak edilmiş bir galibiyet aldık. Milli arayı iyi şekilde değerlendirip çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
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