Adana doludizgin

ASİST CELİL'DEN
61'de kazanılan serbest vuruşu Celil Yüksel kullandı, ceza sahası içinde topla buluşan Samed Ali topu kafa ile ağlara gönderdi. 0-2. 84'te Cemal'in pası ile ceza sahasına giren Roman Bezjak kaleci Karacic'in yanından topu ağlarla buluşturdu: 1-2. Bu sonucun ardından son dört maçta 3'üncü galibiyetini alan Adanaspor puanını 15'e yükseltti.
'HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYETTİ'
Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, " Ligin en zor maçı olarak görüyordum. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı hak edilmiş bir galibiyet aldık. Milli arayı iyi şekilde değerlendirip çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.