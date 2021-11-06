Nefesler tutuldu

Kıyasıya bir yarışın yaşandığı Spor Toto 1. Lig'de, bugün zirveyi yakından ilgilendiren nefes kesen bir mücadele oynanacak. Sezon başından beri gösterdiği performansla liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor, en yakın takipçisi Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ile beIN Max 1'den ekranlara gelecek. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmada, yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Oğuz Terzi yapacak.

HESAPLAR YAPILDI

Karşılaşma öncesinde Ümraniyespor'un 27 puanı bulunurken; ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında alan Ankaragücü ise 24 puana sahip durumda. Sarı-lacivertliler, rakibini 3 farklı yenerek liderlik koltuğunu averajla eline geçirmenin hesaplarını yapıyor. Ümraniyespor ise hata yapmayarak aradaki farkı açmayı planlıyor. İki takım arasında daha önce bu ligde iki karşılaşma oynandı. 2017-2018 sezonundaki maçların ilkinde sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu. İkinci yarıdaki mücadele ise 1-1 sona erdi.