TFF 1. ve TFF 2. Lig'den haberler

SAMSUN'DA 17 İSİM SESSİZ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor'un yüzü yeni transferlerden gülmedi. Kırmızı Şimşekler, bu sezon transfer ettiği 23 yeni futbolcudan sadece 6 gol ve 4 asist katkı aldı. Sadece 6 oyuncu skora katkı verirken, 17 yeni transfer skora katkı sağlayamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

BURSASPOR'U BRUNO TAŞIYOR

Timsah'ta en çok skora etki eden isim Massimo Bruno oldu. 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 3 asistle toplam 5 gole doğrudan etki etti. Bruno'yu, 3 gol, 1 asistle Batuhan Kör, 2 gol 2 asistle İsmail Yüksek, 1 gol 3 asistle de Namiq Alasgarov takip etti.

TURGUTLU'DA ÇOBAN SEVİNCİ

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor'da Muhammet Haşim Çoban sevinci yaşanıyor. Geçen sezon attığı 15 golle takımın yıldızı olan 22 Nisan'da Pazarspor'la oynanan deplasman maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki golcü iyileşti. Tecrübeli futbolcu, önümüzdeki haftalarda topla çalışmalara başlayacak.