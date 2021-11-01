Kocaeli kaçamadı

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Kocaelispor, Denizlispor deplasmanında öne geçmesine rağmen 1 puanla yetinmek zorunda kaldı: 1-1. Renktaşların mücadelesinde konuk ekip henüz 5'inci dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle öne geçti. İlkyarı bu sonuçla biterken, kaleci Korcan skorun korunmasına katkıda bulundu. Ev sahibi Denizlispor, 78'inci dakikada eşitliği sağladı. Gökhan soldan ortaladı, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Oğuz, bu kez Korcan'ı mağlup etti: 1-1. Korcan Çelikyay, 88'de Aissati'nin sert şutunu çıkararak takımının bu zorlu deplasmandan puanla dönmesini sağladı: 1-1.