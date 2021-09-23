Manisa FK'da Serkan Özbalta ile yola devam!

2. Lig'de yakaladığı müthiş seri ile şampiyonluğa ulaşan ve Süper Lig'i hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'e de harika başlamıştı. İstanbulspor'u 4-3, Denizlispor'u 1-0 ve G.Birliği'ni 3-0 mağlup eden Ege ekibi, milli araya kayıpsız girmişti. Ancak üst üste Erzurumspor, Menemenspor ve Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen siyah- beyazlılarda Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yola devam kararı çıktı. Alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan genç çalıştırıcı ile ilgili herhangi bir tasarrufa gidilmeyeceği ve siyahbeyazlıların Özbalta yönetiminde Ümraniye maçına hazırlandığı ifade edildi. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Ege ekibinde oyuncuların da Serkan Özbalta'ya 3 puan sözü verdiği öğrenildi.