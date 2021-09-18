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Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ve Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverleri, Manisa FK - Bandırmaspor maçını merakla bekliyor. Peki, Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Manisa FK - Bandırmaspor maçına dair bilmeniz gerekenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:18
Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, 18 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Müsabaka TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Geride kalan beş haftalık periyotta ilk 3 maçını kazanan Manisa FK, sonraki 2 hafta mağlup oldu. Manisa ekibi topladığı 9 puanla haftaya 5. sırada girdi.

lk 2 haftayı galibiyetle kapatan Royal Hastanesi Bandırmaspor ise son 3 maçtan puan çıkaramadı. 6 puana sahip Bandırma ekibi, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İki ekip, son olarak 2019 yılında TFF 2. Lig'de karşılaşmış ve mücadele Manisa FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle noktalanmıştı.

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