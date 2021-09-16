TFF 1. Lig'den haberler

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Menemenspor, Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti. Ege derbisinde ilk yarı golsüz sona ererken; sarı-lacivertliler, 50. dakikada Ahmet Sagat'ın golüyle öne geçti. 70'te ise Akanbi Rasheed durumu 2-0'a getirdi. Kalan sürede başka gol olmazken; üç maç aradan sonra kazanan Menemen, 6 puana yükseldi. Manisa ise 9 puanda kaldı.
G.BİRLİĞİ SİFTAH YAPTI
Gençlerbirliği, Altınordu'yu 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Altınordu, 14'te Ali'yle öne geçti. Başkent ekibi; 26'da Barış, 48'de Eleke ve 64'te Lima'yla durumu 3-1 yaptı. 81'de Ahmet İlhan skoru belirledi: 3-2. Ev sahibinde Tshibola, konuk ekipte Metehan ve Sami kızardı.
HOROZ SERİYE BAĞLADI
TFF 1. Lig'de sezona üç yenilgiyle başlayan Denizlispor, Eyüpspor'un ardından Adanaspor'u da mağlup etti. Yeşil-siyahlıların galibiyeti getiren gollerini, 32 ve 35. dakikalarda Ömer Şişmanoğlu kaydetti. İkide iki yapan Denizlispor, puanını 6'ya yükseltti. Adanaspor ise 5 puanda kaldı.
SOMA'DAN BÜYÜK İNDİRİM
Kırmızı Grup'ta sezona 2'de 2'yle giren Somaspor'da yönetim kombine bilet fiyatlarında yarı yarıya indirim yaptı. Protokol tribün 500, kapalı tribün 250 TL olarak belirlendi. Reklam panolarının ücreti ise bin TL olarak açıklandı.
BÜYÜKKARCI: SÖZÜ TUTTUK
Karşıyaka, 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezon öncesi geçici olarak kaldırıp kadrosunu yenilerken, Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftara verdikleri sözü tuttuklarını, takımın artık yalnız zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
BANDIRMASPOR İSYAN ETTİ
Bandırmaspor, 2-1 yenildikleri Eyüpspor maçıyla ilgili sert açıklama yaptı. Bordobeyazlılar, rakip takımın ikinci golü öncesinde net faulün verilmediği ifade ederken; iki penaltı kararının çıkmadığı gerekçesiyle TFF'ye çağrı yaptı.