Eyüp firesiz

Eyüpspor, Keçiörengücü'nü 2-1 yenip 2'de 2 yaptı. 13'üncü dakikada soldan ceza sahasına yapılan ortada Yalçın yükselip kafayı vurdu. Kaleci Eray'dan dönen topu Taşkın tamamladı: 1-0. 24. dakikada yine soldan Bülent ortaladı. Mehmet Dingil, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0. 31. dakikada Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. Keçiörengücü'nde 53'te Vusal'ın sert şutunda top direkte patladı. Keçiörengücü, 67'de Vusal ile bir kez daha golü aradı, kaleci Emrullah tehlikeyi kornerle bertaraf etti ve karşılaşma 2-1 sona erdi. Bu sonuçlar ikinci haftayı da kayıpsız geçen Eyüpspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

ADANA EVİNDE TEKLEDİ

Adanaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı ve ikinci haftayı da 1 puanla kapattı: 0-0. Geçen hafta sahasında Eyüpspor'a farklı yenilen Gençlerbirliği ise ilk puanını Adana'dan aldı.

3 PUAN TUZLA'NIN

Tuzlaspor, Altınordu deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. İlk haftayı beraberlik kapatan iki ekibin Bornova'daki mücadelesinde Bardhi, İsmail ve Tayfun'un gollerine Altınordu sadece Ahmet İlhan Özek ile karşılık verebildi.