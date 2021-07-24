Samed Ali Adana’da

Teknik direktör Fırat Gül’ün raporu doğrultusunda rotasını golcü transferine çeviren Adanaspor, Ankaraspor’dan Samed Ali Kaya’yla anlaşt. İskenderunspor’da yıldızı parlayan 25 yaşındaki forvet, daha sonra transfer olduğu Menemenspor’la 2. Lig’de gol krallığı yaşadı. Göztepe, Adana Demir ve BB Erzurum formaları da giyen Samed Ali, geçen sezon 12 maçta 3 gol attı.
Teknik direktör Fırat Gül'ün raporu doğrultusunda rotasını golcü transferine çeviren Adanaspor, Ankaraspor'dan Samed Ali Kaya'yla anlaşt. İskenderunspor'da yıldızı parlayan 25 yaşındaki forvet, daha sonra transfer olduğu Menemenspor'la 2. Lig'de gol krallığı yaşadı. Göztepe, Adana Demir ve BB Erzurum formaları da giyen Samed Ali, geçen sezon 12 maçta 3 gol attı.