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Owusu Ankaragücü'nde

Transfer tahtasını açmak için uğraşan başkent ekibi, Karabağ’ın 24 yaşındaki Ganalı forveti Owusu ile söz kesti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Owusu Ankaragücü'nde
Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'nde, transfer yasağını kaldırmak için görüşmeler sürerken; yeni oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Karabağ forması giyen 24 yaşındaki Ganalı forvet, Owusu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Daha önce İspanya'da Leganes, Cordoba ve Oviedo gibi takımlarda görev yapan genç forvet, Karabağ formasıyla geçen sezon 39 maçta 9 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

BİLGİN DOĞRULADI

Transfer tahtasının açılmasıyla taraflar arasında imzaların atılması bekleniyor. Öte yandan A.Gücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin dün yaptığı açıklamada, "Transfer yasağını adım adım bitiriyoruz. Eksik noktalar için gerekli oyuncuların görüşmeleri yapılıyor. Özellikle gol ve kanat bölgeleri için görüşmeler devam ediyor" diyerek müjdenin yakın olduğunu doğruladı.
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