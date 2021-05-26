Altınordu - Altay maçı CANLI | TFF 1. Lig Play-off finali

TFF 1. Lig play-off final müsabakası heyecanı İstanbul'da yaşanıyor. İki İzmir ekibi Altınordu ile Altay, Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak için kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.





ALTINORDU - ALTAY MAÇI 11'LERİ

Altınordu: Erhan, Rahmi, Kahraman, Yusuf, Sinan, Furkan, Oğulcan, Hüsamettin, Recep, Ahmet İlhan, Metehan

Altay: Cihan, Mehmet Erdem, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Scuk, Kappel, Poko, Ziya, Regattin.

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Altınordu - Altay maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Play-Off finalinde mutlu sona ulaşacak İzmir ekibi, sportif başarının yanı sıra büyük bir gelirin de sahibi olacak.

2020-21 sezonunda Süper Lig'deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL'lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18'er milyon TL ödedi.

Süper Lig'de 2020-21'de yayın gelirinin yüzde 37'si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL'ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden Galatasaray 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen Yukatel Denizlispor 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı.

Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig'e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu'nun ciddi bir borcu bulunmuyor.