TFF 1. ve 2. Lig'den aktüel haberler

3. LİG'DE PLAY-OFF GÜNÜ
3. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak. Saat 16.00'da Arnavutköy- Buca, Of-M.Yeşilyurt, İskenderun- Kütahya, Yomra-Fethiye, Çatalca-Erok, Kelkit-B. Yıldırım, Aksaray-Düzce ve 20.30'da Isparta- İçel karşılaşmaları yapılacak. Rövanşlar ise 10 Mayıs'ta olacak.
MENEMEN'DE TRAORE GİTTİ
Ligde geçen hafta kalmayı garantileyen Menemen'de zorlu Adana Demirspor maçı öncesi Mamadou Traore takım ile yolarını ayırdı. Traore, 11 lig karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı terletip 1 asist yaptı. Sakatlığını atlatan Omar Mohamed'in ise şans verildiği takdirde oynayacağı öğrenildi.
FARKLI TAKIM OLACAĞIZ
Bandırmaspor'un Başkanı Onur Göçmez, yeni sezonda çok koşan ve çok mücadele eden bir takım kuracaklarını söyledi. Metin Diyadin'i teknik direktörlüğe getirdiklerini hatırlatan Başkan Onur Göçmez, Fevzi Layiç ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.