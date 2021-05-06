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TFF 1. ve 2. Lig'den aktüel haberler

Teknik Direktörü Samet Aybaba, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
TFF 1. ve 2. Lig'den aktüel haberler
Teknik Direktörü Samet Aybaba, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz. Her maç zordu. 10 hafta içinde bir kez berabere kaldık. İkinci beraberliği alsaydık belki bunları konuşmuyorduk. Gideceğiz, bütün mahalleleri dolaşacağız. Mutluluğu paylaşacağız" diye konuştu.

3. LİG'DE PLAY-OFF GÜNÜ
3. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak. Saat 16.00'da Arnavutköy- Buca, Of-M.Yeşilyurt, İskenderun- Kütahya, Yomra-Fethiye, Çatalca-Erok, Kelkit-B. Yıldırım, Aksaray-Düzce ve 20.30'da Isparta- İçel karşılaşmaları yapılacak. Rövanşlar ise 10 Mayıs'ta olacak.

MENEMEN'DE TRAORE GİTTİ
Ligde geçen hafta kalmayı garantileyen Menemen'de zorlu Adana Demirspor maçı öncesi takım ile yolarını ayırdı. Traore, 11 lig karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı terletip 1 asist yaptı. Sakatlığını atlatan Omar Mohamed'in ise şans verildiği takdirde oynayacağı öğrenildi.

FARKLI TAKIM OLACAĞIZ
Bandırmaspor'un Başkanı Onur Göçmez, yeni sezonda çok koşan ve çok mücadele eden bir takım kuracaklarını söyledi. Metin Diyadin'i teknik direktörlüğe getirdiklerini hatırlatan Başkan Onur Göçmez, Fevzi Layiç ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

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