Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz: Umutlarımızı son haftaya taşıdık

Teknik Direktörü : Umutlarımızı son haftaya taşıdık

. Lig’in 33. haftasında , evinde ’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Umutlarımızı son haftaya taşıdık. İnşallah verdiğimiz bu emekler doğrultusunda play-off’a kalan biz oluruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:23
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz: Umutlarımızı son haftaya taşıdık

. Lig'in 33. haftasında evinde 'u 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren , "Bugün bizim için çok önemli olan bir maçtı. Yenik duruma düşmemize rağmen futboldan kopmadık. İkinci yarı daha tempolu bir oyunla attığımız 4 gol ile 3 puanı aldık. Bizim için bu üç puan play-off şansımızı son haftaya taşımak demekti. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçını alıp, bizim üzerimizdeki 'nun puan kaybetmesiyle play-off'a kalmak istiyorduk. Umutlarımızı son haftaya taşıdık. İnşallah verdiğimiz bu emek doğrultusunda play-off'a kalan biz oluruz" ifadelerini kullandı.

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