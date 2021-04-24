Ankara Keçiörengücü'nün stoperi Mehmet Tayfun: Virgil van Dijk'i örnek alıyorum

Başkent ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mehmet Tayfun, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Babasının da stoper olduğunu anlatan tecrübeli oyuncu, "6 yaşında futbola başladım. Babam yazdırmıştı altyapıya. Orada A takıma yükseldim. Daha sonra 3. Lige bir transferim ve iki sene orada oynadım. Ardından Süper Lig'in altı olan 1. Lig'de 2 sene oynadım. Orada daha çok disiplin ortamı oluyor. Sonrasında Türkiye'ye geldim Menemenspor'a orada da bir sene oynadım. Hatay'da 2 sene oynadım. Birinci sene 2. Lig'de şampiyonluk yaşadık. Ondan sonra Afyonspor, Sancaktepe derken Keçiörengücü'ne geldim." ifadelerini kullandı.

"SEZONUN İKİNCİ DEVRESİ HER ZAMAN BİRİNCİ DEVREYE GÖRE DAHA ZOR GEÇİYOR"

Ankara Keçiörengücü'nün beklediğinden daha iyi bir kulüp olduğunu dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Keçiörengücü'nü beklediğimden daha büyük bir kulüp olarak buldum. Tesisleri olsun arkadaşlar olsun çok iyi karşıladılar bizi. İkinci yarıya çok iyi başladık. Birkaç maç şanssızlık oldu. Sezonun ikinci devresi her zaman birinci devreye göre daha zor geçiyor. Çünkü takımlar takviye yapıyor. Futbolcu olarak Virgil van Dijk'ı örnek alıyorum. Çok iyi bir stoper. İnşallah en kısa zamanda bu pandemi de geçer de taraftarlarımız tekrar stadı doldurur."