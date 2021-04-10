Haberler TFF 1.Lig Samsunspor Balıkesirspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 29. haftasında sahasında 'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor'a galibiyeti getiren gol 74. dakikada 'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:59
Samsunspor Balıkesirspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada kaydetti.

Ligi ilk 2 içerisinde tamamlama adına kritik bir galibiyet alan Samsunspor puanını 57'ye yükseltti. Balıkesirspor ise 32 puanda kaldı.

Samsunspor, 14 Nisan Çarşamba günü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor aynı gün sahasında 'u ağırlayacak.

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