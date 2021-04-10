Samsunspor Balıkesirspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Samsunspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Veli Çetin kaydetti.
Ligi ilk 2 içerisinde tamamlama adına kritik bir galibiyet alan Samsunspor puanını 57'ye yükseltti. Balıkesirspor ise 32 puanda kaldı.
Samsunspor, 14 Nisan Çarşamba günü Menemenspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor aynı gün sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.