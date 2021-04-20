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'ın golcüsü Paixao rekora doymuyor! Yeni hedefi...

. Lig ekiplerinden 'ın yıldız golcüsü , 3. kez gol kralı olmaya hazırlanıyor. ekibinde bir sezonda 29 gol atarak lig rekorunu kıran Portekizli hücum oyuncusu, bu sezon gol krallığı yarışındaki iddiasını koruması durumunda 1. Lig’de üst üste 3. kez gol kralı olan tek isim olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 11:45
Altay'ın golcüsü Paixao rekora doymuyor! Yeni hedefi...

'ın Portekizli golcüsü , yeni bir rekora daha koşuyor. 2018/2019 sezonunda transfer olduğu Altay'da 29 gol atarak lig rekorunu kırarak gol kralı olan deneyimli oyuncu, 2019-2020 sezonunda da 22 gol atarak yine gol kralı unvanını elde etmişti. Portekizli santrfor bu sezon da gol krallığı yarışını önde götürüyor. Ligde şu ana kadar oynanan 31 maçta 21 kez fileleri havalandıran Paixao, en yakın rakibi olan Giresunsporlu 'nin 4 gol önünde bulunuyor. Portekizli yıldız, ligin son 3 haftasında bu unvanını koruması halinde . Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olan tek futbolcu olacak.
Öte yandan Paixao, dün oynanan maçıyla beraber TFF 1. Lig'de 100. maçına çıkmış oldu. Portekizli golcü, Altay formasıyla şu ana kadar ligde 73 gol, 10 asistlik performans sergileyerek lige damgasını vurdu.


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