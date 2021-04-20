Altay'ın golcüsü Paixao rekora doymuyor! Yeni hedefi...

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, yeni bir rekora daha koşuyor. 2018/2019 sezonunda transfer olduğu Altay'da 29 gol atarak lig rekorunu kırarak gol kralı olan deneyimli oyuncu, 2019-2020 sezonunda da 22 gol atarak yine gol kralı unvanını elde etmişti. Portekizli santrfor bu sezon da gol krallığı yarışını önde götürüyor. Ligde şu ana kadar oynanan 31 maçta 21 kez fileleri havalandıran Paixao, en yakın rakibi olan Giresunsporlu Balde'nin 4 gol önünde bulunuyor. Portekizli yıldız, ligin son 3 haftasında bu unvanını koruması halinde TFF 1. Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olan tek futbolcu olacak.

Öte yandan Paixao, dün oynanan Adanaspor maçıyla beraber TFF 1. Lig'de 100. maçına çıkmış oldu. Portekizli golcü, Altay formasıyla şu ana kadar ligde 73 gol, 10 asistlik performans sergileyerek lige damgasını vurdu.



