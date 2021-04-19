Haberler TFF 1.Lig Samsunspor-Bursaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor-Bursaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'de 31. hafta maçında Samsunspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. hesapları yapan Samsunspor, iddiası kalmayan Bursaspor'u 4-1 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 21:24
Samsunspor-Bursaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada , 45. dakikada , 54. dakikada ve 90+5. dakikada kaydetti. Bursaspor'un tek golü 82. dakikada Onur Atasayar'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 61'e yükseltti. Bursaspor 43 puanda kaldı.

. Lig'de hafta sonu Samsunspor, 'a konuk olacak. Bursaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Savicevic'in ara pasına iyi hareketlenen Yasin'in şutu filelerle buluştu. 1-0

25. dakikada Erkam'ın ortasına iyi yükselen Couruer'in kafa vuruşunu kaleci Canberk kornere çeldi.

45+1. dakikada sol çaprazda duran topa iyi vuran Hamroun'un şutu filelerle buluştu. 2-0

54. dakikada Mücahit'in soldan kestiği ortaya iyi vuran Couruer takımını 3 farklı öne geçirdi. 3-0

60. dakikada Homroun'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Karadeniz'in şutu sağdan auta çıktı.

82. dakikada Hasan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un şutu filelerle buluştu. 3-1

86. dakikada Nadir'in topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu direkten döndü.

90+5. dakikada Nadir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Alsan'ın şutu filelerle buluştu. 4-1

SON DAKİKA