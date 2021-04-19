Samsunspor-Bursaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yasin Öztekin, 45. dakikada Jugurtha Hamroun, 54. dakikada Mathias Coureur ve 90+5. dakikada Gökhan Alsan kaydetti. Bursaspor'un tek golü 82. dakikada Onur Atasayar'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 61'e yükseltti. Bursaspor 43 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de hafta sonu Samsunspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Savicevic'in ara pasına iyi hareketlenen Yasin'in şutu filelerle buluştu. 1-0
25. dakikada Erkam'ın ortasına iyi yükselen Couruer'in kafa vuruşunu kaleci Canberk kornere çeldi.
45+1. dakikada sol çaprazda duran topa iyi vuran Hamroun'un şutu filelerle buluştu. 2-0
54. dakikada Mücahit'in soldan kestiği ortaya iyi vuran Couruer takımını 3 farklı öne geçirdi. 3-0
60. dakikada Homroun'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Karadeniz'in şutu sağdan auta çıktı.
82. dakikada Hasan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un şutu filelerle buluştu. 3-1
86. dakikada Nadir'in topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu direkten döndü.
90+5. dakikada Nadir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Alsan'ın şutu filelerle buluştu. 4-1