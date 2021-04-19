Balıkesir lige tutundu

Spor Toto 1. Lig'de kalmak isteyen Balıkesirspor, küme düşen Eskişehirspor'u 3-0 yendi. 37'de Mert'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını, Manaj gole çevirdi: 0-1. 45+3'te Taşkın'ın yaklaşık 35 metre mesafeden vurduğu müthiş şut ağlarla buluştu: 0-2. 77'de kontratakta Enes kaleciyle karşı karşıya kalırken, onun pasında Abdulkadir topu ağlarla buluşturdu: 0-3. Balıkesir 35 puana yükseldi. Akhisar'ın evinde mağlup olmasıyla bitime 3 hafta kala Balıkesirspor kümede kalmayı başardı.