Haberler TFF 1.Lig Balıkesir lige tutundu

lige tutundu

Bal-Kes, küme düşen ’u (Pen), ve Abdulkadir’in golleriyle 3-0 mağlup etti. ’ın puan kaybıyla 1. Lig’de kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Balıkesir lige tutundu

Spor Toto 1. Lig'de kalmak isteyen , küme düşen 'u 3-0 yendi. 37'de 'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını, gole çevirdi: 0-1. 45+3'te 'ın yaklaşık 35 metre mesafeden vurduğu müthiş şut ağlarla buluştu: 0-2. 77'de kontratakta kaleciyle karşı karşıya kalırken, onun pasında Abdulkadir topu ağlarla buluşturdu: 0-3. 35 puana yükseldi. 'ın evinde mağlup olmasıyla bitime 3 hafta kala Balıkesirspor kümede kalmayı başardı.

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