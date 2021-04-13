Tuzlaspor - Eskişehirspor: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Eskişehirspor'u konuk etti.

15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Tuzlaspor, Eskişehispor'u 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada iki kez geriye düşen Tuzlaspor'da goller 42. dakikada Gökcan Kaya, 46, 49 ve 70. dakikalarda Thuram, 55 dakikada Arif Morkaya'dan geldi.

Deplasman ekibi Eskişehirspor'un gollerini ise 15 ve 45+2. dakikalarda Onur Arı kaydetti.

Bu karşılaşma ile birlikte puanını 44'e yükselten Tuzlaspor, play-off için umutlarını sürdürdü. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Nurettin Dinçer Demir, Suat Güz

Tuzlaspor: Angeler (Dk. 46 Metin Erol), Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Arif Morkaya), Yohou, Ferhat Öztorun (Dk. 90 Mahmut Bulut), Rotman, Ahmet Yazar, Gökcan Kaya (Dk. 87 Muhammed Sarıkaya), Pucko, Alan (Dk. 80 Cajic), Thuram

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseler, Emir Yıldız (Dk. 73 Arda Okumuş), Bartu Göçmen (Dk. 69 Necati Atilla Karaca), Mevlüt Çelik, Utku Kızılkaya (Dk. 53 Bedirhan Altunbaş), Furgan Polat, Uğur Can Semizoğlu, Doğukan Ünal (Dk. 53 Selman Çiftkanatlı), Onur Arı, Berkay Tanır, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 15 ve 45+2 Onur Arı (Eskişehirspor), Dk. 42 Gökcan Kaya, Dk. 46, 49 (Penaltıdan) ve 70 Thuram, Dk. 55 Arif Morkaya (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Utku Kızılkaya, Dk. 48 Emir Yıldız (Eskişehirspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u 5-2 yendi.