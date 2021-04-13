Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor - Eskişehirspor: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzlaspor - Eskişehirspor: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 30'uncu haftasında Tuzlaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Tuzlaspor 5-2'lik skorla kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 16:16
Tuzlaspor - Eskişehirspor: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Eskişehirspor'u konuk etti.

15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Tuzlaspor, 'u 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada iki kez geriye düşen Tuzlaspor'da goller 42. dakikada , 46, 49 ve 70. dakikalarda Thuram, 55 dakikada 'dan geldi.

Deplasman ekibi Eskişehirspor'un gollerini ise 15 ve 45+2. dakikalarda kaydetti.

Bu karşılaşma ile birlikte puanını 44'e yükselten Tuzlaspor, play-off için umutlarını sürdürdü. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: , ,

Tuzlaspor: Angeler (Dk. 46 ), , (Dk. 46 Arif Morkaya), , (Dk. 90 Mahmut Bulut), Rotman, Ahmet Yazar, Gökcan Kaya (Dk. 87 Muhammed Sarıkaya), Pucko, Alan (Dk. 80 Cajic), Thuram

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseler, (Dk. 73 Arda Okumuş), Bartu Göçmen (Dk. 69 Necati Atilla Karaca), Mevlüt Çelik, (Dk. 53 Bedirhan Altunbaş), Furgan Polat, Uğur Can Semizoğlu, Doğukan Ünal (Dk. 53 Selman Çiftkanatlı), Onur Arı, Berkay Tanır, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 15 ve 45+2 Onur Arı (Eskişehirspor), Dk. 42 Gökcan Kaya, Dk. 46, 49 (Penaltıdan) ve 70 Thuram, Dk. 55 Arif Morkaya (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Utku Kızılkaya, Dk. 48 Emir Yıldız (Eskişehirspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u 5-2 yendi.



Kaynak: AA

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