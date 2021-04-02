Haberler TFF 1.Lig Seneye gelsin

Seneye gelsin

. Lig Kulüpler Birliği Başkanı , VAR sisteminin yeni sezonda uygulanmasını istediklerini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Seneye gelsin
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Başkanı , VAR sisteminin 2022-23 sezonundan itibaren . Lig'de de uygulamaya konması kararından memnun olduklarını ancak yeni sezonda istediklerini söyledi. Sancak, kararın hayırlı olmasını temenni ederek, "VAR'ın 1. Lig'de uygulanması iyi olur, haksızlıklar giderilir. Ülkemizde bugün teknolojik olarak her şey yapılabiliyor. Yeter ki yapılmak istensin, önümüzdeki sezon yapılabilir. Federasyon kendisini zorlasın, VAR'ı önümüzdeki sezon uygulamaya koymaya çalışsın. Önümüzdeki sezon olması daha anlamlı ve doğru olur" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA