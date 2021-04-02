Seneye gelsin

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Sancak, VAR sisteminin yeni sezonda uygulanmasını istediklerini açıkladı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 00:17Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, VAR sisteminin 2022-23 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de de uygulamaya konması kararından memnun olduklarını ancak yeni sezonda istediklerini söyledi. Sancak, kararın hayırlı olmasını temenni ederek, "VAR'ın 1. Lig'de uygulanması iyi olur, haksızlıklar giderilir. Ülkemizde bugün teknolojik olarak her şey yapılabiliyor. Yeter ki yapılmak istensin, önümüzdeki sezon yapılabilir. Federasyon kendisini zorlasın, VAR'ı önümüzdeki sezon uygulamaya koymaya çalışsın. Önümüzdeki sezon olması daha anlamlı ve doğru olur" ifadelerini kullandı.