"Sorumluluk benim"

Altay'a 3-0 mağlup olan Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, yenilginin sorumluluğunu üstlendi. Düşme hattı ile farkın 1'e düştüğünü ifade eden Şimşek, takımın çabuk toparlanacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz ama üzüntümüz bir gün sürmeyecek. Hemen diğer maçımızın hazırlıklarına başlıyoruz. Ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. Altay maçıyla ilgili olarak bir hata varsa teknik direktör olarak hata benimdir. Demek ki ben hatalı takım çıkarmışım, ben hatalı taktik oynatmışım, ben takımı hazırlayamamışımdır. Sorumluğu kendi üstüme alıyorum" dedi. Kırmızıbeyazlılar, ligde gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak.