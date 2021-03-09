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Samsunspor’da seri sona erdi!

. Lig ekiplerinden Samsunspor'un 11 maçlık namağlup serisi sona erince play-off potasındaki ekiplerle olan puan farkı eridi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 16:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 17:26
Samsunspor’da seri sona erdi!

Bu sezon . Lig'de iyi bir sezon geçiren Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyordu. Kendi sahasında oynadığı maçından önce ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 9'unu kazanıp, 2'sinde ise berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar 25. hafta müsabakasında evinde Adana Demirspor'a 2-0 yenilince 11 maçlık namağlup serisi de sona erdi.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri maçının ardından seri yakalayan Samsunspor, sırasıyla 'u dış sahada 3-1, 'u evinde 1-0, 'u deplasmanda 2-1, 'u evinde 2-1 ve 'ı da sahasında 1-0 yendi. Kural hatası iddiasıyla gündeme gelen İstanbul'daki olaylı Ümraniyespor maçı ise deplasmanda 2-2 sona erdi. Daha sonrasında Samsun temsilcisi, 'u evinde 3-1, Akhisarspor'u deplasmanda 4-1, şampiyonluk mücadelesi veren 'u dışarıda 1-0 ve Eskişehirspor'u da kendi sahasında 6-1 yendi. Kırmızı-beyazlılar, 24. haftada oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesinden de 1-1'lik sonuçla ayrılarak namağlup serisini 11 maça çıkarmıştı. Samsunspor'un serisini Adana Demirsor bozdu. Adana temsilcisi Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, 'un da puan kaybettiği haftada şampiyonluk yarışına yön verdi.

EN UZUN SERİ SONA ERDİ
Samsunspor'un yenilmesiyle birlikte ligdeki en uzun aktif namağlup serisi de sona ermiş oldu. Ligde ilk 2 sırada yer alan ve 'e çıkma direkt çıkma potasına bulunan Samsunspor ve Giresunspor'un son haftada kaybetmesiyle birlikte alt tarafta bulunan takımlarla makas iyice daraldı. 25 haftada 53 puan toplan Giresunspor birinci, 50 puanlı Samsunspor ikinci, 47 puanlı İstanbulspor üçüncü, 45 puanlı Adana Demirspor dördüncü, aynı puanlı beşinci ve 44 puanlı Altay ise altıncı sırada yer alarak Süper Lig'e yükselme yolunda yarışın içerisinde kaldılar.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda şampiyonluğun diğer adaylarından Altınordu ile karşılaşacak.

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