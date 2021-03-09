Samsun şiddete karşı
Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için gelecek sezonki alternatif formasının rengini “mor” olarak belirledi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kadına şiddetin zihinlerdeki değişimle biteceğini biliyoruz. Bu değişime destek olmak ve dikkati çekmek için önümüzdeki sezon alternatif formamızın rengini mor yapma ve satışından elde edilecek gelirin bir kısmını bu mücadeleyi veren derneklere bağışlama kararı aldık” ifadeleri kullanıldı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50