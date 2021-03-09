BAL-KES’e 90 şoku

TFF 1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Balıkesirspor, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Yusuf Şimşek yönetiminde yakaladığı çıkışla düşme potasından çıkan Balıkesirspo, 21'inci dakikada Oğuzhan Çapar'ın golüyle öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, bu skoru son anlara kadar korudu ancak 90'da Ozegovic'in golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

TEKNİK direktör Yusuf Şimşek geldiğinden beri 6 maça çıkan Bal-Kes bu süreçte yenilgi yüzü görmezken, Adana ise son 6 mücadelesinde galibiyet alamadı. 1-1 berabere biten mücadelenin ardından Balıkesirspor 26 puanla 15'inci sırada yer alırken, konuk ekip Adanaspor son dakika golüyle puanını 27'ye yükseltip 13'üncü oldu.