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BAL-KES’e 90 şoku

. Lig’de yönetiminde çıkışa geçen karşısında son dakikalarda yediği golle 1 puana razı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
BAL-KES’e 90 şoku

. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör yönetiminde yakaladığı çıkışla düşme potasından çıkan , 21'inci dakikada 'ın golüyle öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, bu skoru son anlara kadar korudu ancak 90'da 'in golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

TEKNİK direktör Yusuf Şimşek geldiğinden beri 6 maça çıkan Bal-Kes bu süreçte yenilgi yüzü görmezken, ise son 6 mücadelesinde galibiyet alamadı. 1-1 berabere biten mücadelenin ardından Balıkesirspor 26 puanla 15'inci sırada yer alırken, konuk ekip Adanaspor son dakika golüyle puanını 27'ye yükseltip 13'üncü oldu.

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