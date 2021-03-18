Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (18.03.2021)

Alt liglerden haberler (18.03.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:43 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Alt liglerden haberler (18.03.2021)
SAMSUN ÇIKACAK
Başkanı , şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi. Yıldırım, "'e çıkmak istediğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Giresun'u yenip lider olacağız" diye konuştu.

KISA.. KISA...

Altınordulu Oğulcan Ülgün, 'in, "Oğulcan takip ettiğimiz bir oyuncu" sözlerinden çok etkilendiğini söyledi. 22 yaşındaki orta saha, "Hedefim formasını sırtıma geçirmek" dedi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen , geride kalan sürede 16 takıma puan kaybetti. Pazar günü konuk olacağı 'yı ilk maçta yenen , rakibini devirirse bu sezon ilk kez bir takıma takılmayacak.

Bugün ligde 'ı ağırlayacak olan 'da Covid-19 şoku yaşanıyor. Karadeniz temsilcisinde 7 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Futbolcuların karantinaya alındığı duyuruldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden , teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Erkin'in, bgun 14.00'te oynanacak karşılaşmasında kulübede yer alacağı öğrenildi.
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