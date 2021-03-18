Alt liglerden haberler (18.03.2021)

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi. Yıldırım, "Süper Lig'e çıkmak istediğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Giresun'u yenip lider olacağız" diye konuştu.
KISA.. KISA...
Altınordulu Oğulcan Ülgün, Şenol Güneş'in, "Oğulcan takip ettiğimiz bir oyuncu" sözlerinden çok etkilendiğini söyledi. 22 yaşındaki orta saha, "Hedefim A Milli Takım formasını sırtıma geçirmek" dedi.
Bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Bursaspor, geride kalan sürede 16 takıma puan kaybetti. Pazar günü konuk olacağı Adana'yı ilk maçta yenen Timsah, rakibini devirirse bu sezon ilk kez bir takıma takılmayacak.
Bugün ligde Mamak'ı ağırlayacak olan Pazarspor'da Covid-19 şoku yaşanıyor. Karadeniz temsilcisinde 7 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Futbolcuların karantinaya alındığı duyuruldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Erkin'in, bgun 14.00'te oynanacak Ergene Velimeşe karşılaşmasında kulübede yer alacağı öğrenildi.