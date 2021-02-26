Haberler TFF 1.Lig Timsah evde yok!

evde yok!

Haftanın son maçında ’u ağırlayan iç sahadaki 11. maçında 5. yenilgisini alarak hüsrana uğradı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:03 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Timsah evde yok!

. Lig'de 23. haftasının kapanış maçında ile karşılaşan , rakibine tek golle boyun eğerek sahasındaki mücadeleden puansız ayrıldı: 0-1. İlk yarısı golsüz biten maçın 51. dakikasında 'nin pasını iyi değerlendiren , skoru belirledi: 0-1.

ANKARA'DAN ÇELME
Ateş hattındaki , play-off'u hedefleyen 'u ağırladı. Maç, golsüz bitti. , üst üste 3 yenilginin ardından puan aldı.

BAL-KES FIRSAT TEPTİ
Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada ile, golsüz berabere kaldı. Konk ekip, ile penaltı atışından yararlanamadı: 0-0.

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