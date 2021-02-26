Timsah evde yok!

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Menemenspor ile karşılaşan Bursaspor, rakibine tek golle boyun eğerek sahasındaki mücadeleden puansız ayrıldı: 0-1. İlk yarısı golsüz biten maçın 51. dakikasında Traore'nin pasını iyi değerlendiren Omar Mohamed, skoru belirledi: 0-1.
ANKARA'DAN ÇELME
Ateş hattındaki Ankaraspor, play-off'u hedefleyen Tuzlaspor'u ağırladı. Maç, golsüz bitti. Ankara ekibi, üst üste 3 yenilginin ardından puan aldı.
BAL-KES FIRSAT TEPTİ
Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Boluspor ile, Balıkesirspor golsüz berabere kaldı. Konk ekip, Mrsic ile penaltı atışından yararlanamadı: 0-0.