Haberler TFF 1.Lig Bursaspor - Menemenspor: 0-1 (MAÇ SONUCU -ÖZET)

- : 0-1 (MAÇ SONUCU -ÖZET)

. Lig'in 23. haftasında sahasında 'u konuk etti. Zorlu karşılaşma konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:22
Bursaspor - Menemenspor: 0-1 (MAÇ SONUCU -ÖZET)

. Lig'in 23. haftasında , sahasında karşılaştığı 'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada 'nın ceza sahası içinde verdiği pasa tekte vuran 'ün topu az farkla auta gitti.

16. dakikada 'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

42. dakikada 'ın sağ taraftan yaptığı ortaya , vole ile karışık bir şut çıkarttı. Top az farkla auta gitti.

51. dakikada 'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan 'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

89. dakikada ceza sahası içinde Zenke'nin pasında , kale önünde vurduğu şutu zorlukla topu kornere çeldi.

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