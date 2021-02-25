Bursaspor - Menemenspor: 0-1 (MAÇ SONUCU -ÖZET)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası içinde verdiği pasa tekte vuran Batuhan Kör'ün topu az farkla auta gitti.

16. dakikada Furkan Bayır'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

42. dakikada İsmail Çokçalış'ın sağ taraftan yaptığı ortaya Burak Kapacak, vole ile karışık bir şut çıkarttı. Top az farkla auta gitti.

51. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Omar Mohamed'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

89. dakikada ceza sahası içinde Zenke'nin pasında Yusuf Talum, kale önünde vurduğu şutu Ataberk Dadakdeniz zorlukla topu kornere çeldi.



