Ankaraspor-Tuzlaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ankaraspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan, Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği karşılaşma, başladığı gibi 0-0 bitti.

Alt sıralardan kurtulma ve ligde kalma mücadelesi içinde bulunan Ankaraspor, aldığı beraberlikle puanını 14'e çıkarttı ve 17. sıradaki yerini korudu. Üç maçtır kaybeden başkent temsilcisi, bu sonuçla galibiyet hasretini dört maça çıkartmış oldu.

Ligde play-off mücadelesi veren Tuzlaspor ise, puanını 38 yaparak Altay ve Keçiörengücü'nü yakalasa da, averajla 8. sırada konumlanmaya devam etti. İstanbul ekibinin galibiyet hasreti üç maça çıktı. Son olarak Menemenspor'u deviren Tuzlaspor, son üç maçında gol atma başarısı gösteremedi.