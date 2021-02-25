Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor-Tuzlaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 23. haftasında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşma başladığı skorla 0-0 eşitlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:33
Ankaraspor-Tuzlaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan, 'nun yönettiği karşılaşma, başladığı gibi 0-0 bitti.

Alt sıralardan kurtulma ve ligde kalma mücadelesi içinde bulunan Ankaraspor, aldığı beraberlikle puanını 14'e çıkarttı ve 17. sıradaki yerini korudu. Üç maçtır kaybeden başkent temsilcisi, bu sonuçla galibiyet hasretini dört maça çıkartmış oldu.

Ligde play-off mücadelesi veren Tuzlaspor ise, puanını 38 yaparak ve 'nü yakalasa da, averajla 8. sırada konumlanmaya devam etti. ekibinin galibiyet hasreti üç maça çıktı. Son olarak 'u deviren Tuzlaspor, son üç maçında gol atma başarısı gösteremedi.

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