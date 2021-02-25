Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor'da 3 futbolcu corona virüse yakalandı

'da 3 futbolcu corona virüse yakalandı

. Lig ekiplerinden 'da 3 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “TFF 1. Lig 24. Hafta müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifaeleri kullanıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 19:19
Ümraniyespor'da 3 futbolcu corona virüse yakalandı

, 3 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ümraniyespor'da maçı öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 3 futbolcunun corona virüse yakalandığı belirtildi. Ümraniyespor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

". Lig 24. Hafta Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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