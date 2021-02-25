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Batuhan Karadeniz'den inanılmaz performans!

. Lig ekiplerinden forması giyen Batuhan Karadeniz, adeta şov yapıyor. Beşiktaşlı eski futbolcu, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 18 gol 3 asistlik performans gösterdi. Batuhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeniden 'a dönmek istediğini belirtmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:21
Batuhan Karadeniz'den inanılmaz performans!
. Lig Beyaz Grup takımlarından forması giyen Batuhan Karadeniz, performansıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon ligde ve kupada toplam 24 resmi maça çıkan Batuhan, 18 gol - 3 asistlik bir oyun sergiledi.

Son olarak ligde oynanan karşılaşmasında 3 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 2. hat-trick'ini yapmış oldu.

Batuhan Karadeniz, ilk hat-trick'ini mücadelesinde 'a karşı oynadığı maçta yapmıştı.

"BEŞİKTAŞ BENİM YUVAM"

Batuhan Karadeniz, kısa bir süre önce Radyospor'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullanmıştı: "Devre arasında 'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız 'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. "

SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM

"Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı 'dır. Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Onunla tekrar çalışmak isterim. Sergen Hoca ile 'da çalıştım, o dönem tekrardan yakalamıştım. Futbolcuya özgüven verir. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi."

EROĞLU: "BATUHAN BİZDE OLSAYDI ÇOK FARKLI OLURDU"

Teknik Direktörü , Beşiktaş altyapısından yetişen Batuhan Karadeniz için şu ifadeleri kullanmıştı;

"Eskiden çocuklar evden kaçıp top oynardı, şimdi apartmanlarda büyüyen, babasın arabasıyla idmana getirdiği bir nesil var. Çalışan, disiplinli, kendini geliştiren, uyumlu, kendine bakan çocuk öne çıkıp yetenekliyi geçebiliyor. Çok yeteneklilerde hız, hırs ve mental eksiklik az olabiliyor. Mesela ve Batuhan Karadeniz 16-17 yaşlarında üst düzey görülüyordu. Çok yetenekli futbolcu olmalarına rağmen bence hedefe varamadılar. İkisi de bizde olsaydı daha farklı bir noktada olabilirlerdi."

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