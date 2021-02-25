Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor'da Erkan Sözeri: Adana Demirspor maçına 3 puan için çıkacağız

'da : maçına 3 puan için çıkacağız

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi 'un teknik direktörü , 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçına 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:17
Bandırmaspor'da Erkan Sözeri: Adana Demirspor maçına 3 puan için çıkacağız

, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmasının zor geçeceğini vurguladı.

Rakiplerinin güçlü ve hedefi olan bir takım olduğunu belirten Sözeri, şöyle konuştu:

" Demirspor'un başına teknik direktör geldi ancak biz de rakibimiz gibi bu maça 3 puan için çıkacağız. Mücadelesi yüksek bir maç bekliyoruz. Adana'nın yeni stadyumunda oynayacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Güzel bir sonuçla 'ya dönmek istiyoruz. Biz maç maç gideceğiz. Herkes şunu bilsin ki hedeflerimizden bir sapma yok. Hedeflerimizi sezon sonuna kadar kovalayacağız."

Sözeri, takımlarında 'ın kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceğini, 'in ise oynayıp oynayamayacağı sakatlık durumuna göre karar vereceklerini sözlerine ekledi.

Takım kaptanı da Adana Demirspor maçında 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Erkan Taşkıran, takım içindeki uyumun üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, "İnanıyorum ki bu maçtan çok başarılı bir sonuçla döneceğiz. Play-Off mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

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