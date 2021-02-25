Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor'da Mesut Dilsöz eleştirilerin odağında

'da eleştirilerin odağında

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 4'üncü mağlubiyetini evinde 'a 1-0 yenilerek alıp düşme hattında kalan 'da teknik direktör eleştirilerin odağında. Küme düşmesi halinde elindeki 9 yabancıyı da kaybedecek 'ın tarihi borç yüküyle karşı karşıya kalma tehlikesi var.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:27
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz eleştirilerin odağında

Devre arasında 1 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosuna 8'i yabancı 27 takviye yapıp yeni bir takım kuran 'da kötü gidiş bir türlü bitmedi. İlk yarının son 8 maçını kaybettikten sonra yeni kadrosuyla ikinci yarıya 2 galibiyetle başlayan yeşil-siyahlı ekip ardından son 4 maçta puan yüzü görmedi. Son 4 maçta kalesinde 14 gol gören Akhisar'da önünde kaleye 'in yerine ikinci yarıda ilk kez 'ın dönmesi de mağlubiyete engel olamadı.

Beklediği çıkışı bir türlü yapamayıp son 11 haftaya 19 puan ve maç fazlasıyla kurtuluş hattının 3 puan gerisinde giren , yıllar sonra 2'nci Lig'e düşme korkusu yaşarken taraftarlar yönetimi ve 'e tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada takımın başına ilk yarının son bölümünde geçip çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Mesut Dilsöz'ü istifaya çağırdı. Dilsöz ise İstanbulspor mücadelesinin ardından 2 penaltılarının es geçildiğini savunarak hakemleri dikkatli olmaya davet etti.



Kaynak: DHA
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