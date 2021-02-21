Haberler TFF 1.Lig Giresunspor Süper Lig'e göz kırpıyor! Galibiyet serisi 11 maça çıktı

'e göz kırpıyor! Galibiyet serisi 11 maça çıktı

. Lig'in 22. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup eden , ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti. temsilcisi 44 yılın ardından 'de yeniden boy göstermek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 12:04
Giresunspor Süper Lig'e göz kırpıyor! Galibiyet serisi 11 maça çıktı

Ligde 50 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık hasretini bu sezon sonlandırmayı hedefliyor.

karşısında aldığı galibiyetle üçüncü sıradaki ile olan puan farkını 10'a yükselten yeşil beyazlılar, Süper Lige yükselme adına önemli bir avantaj yakaladı.

ekibi, önünde aldığı 3 puanla üst üste elde ettiği galibiyet sayısını 11'e yükseltti.

, 11 karşılaşmada kalesinde sadece bir gol görürken, ligde son 15 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi , AA muhabirine, Giresunluların yıllardır süren bir hayallerinin bu sezon gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyledi.

Ligde kalan 12 maçlarından da en iyi sonuçlarla ayrılmayı hedeflediklerini belirten Akgün, "11 maçımızı kazanmayı başardık ve ciddi bir çıkış yakaladık. Süper Lig hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 44 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştüreceğimize inancımız tam." dedi.

SON DAKİKA