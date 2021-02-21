Haberler TFF 1.Lig Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek

'u konuk edecek

, 'in 26. haftasının kapanış maçında yarın sahasında 'u ağırlayacak. 'nda saat 19.00'da başlayacak MKE -Çaykur maçını hakem yönetecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 12:07
Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek

ile geçtiğimiz hafta 'la golsüz berabere kalan başkent ekibi, büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta önemli bir puan aldı.

'nde HES Kablo maçında sakatlanan 'nın ayak bileği iç ve dış yan bağ kompleksinde tam kat yırtık, eklem kapsülünde kanama ve yaygın kemik ödemi tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tedavisi tamamlanan ise takımla antrenmanlara katıldı.

Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve sarı kart cezalısı Zvonimir Sarlija, karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberlik, 14 mağlubiyeti bulunan MKE , 19 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

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