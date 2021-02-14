Bandırmaspor-İstanbulspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Mücadelede ilk gol 62. dakikada İstanbulspor'dan geldi, Atchom'un topu filelere göndermesi ile konuk ekip 1-0 öne geçti.

73'de ise Rayo'nun pasını Selçuk Alibaz alarak mücadelede eşitliği sağladı. 90 artı 2'de sahneye bu kez yine Rayo çıkarak takımını öne geçiren ve skoru belirleyen golü attı. 2-1

Mücadele Bandırmaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Alper Çetin düdük çaldı.

TFF 1. Lig'in ilk yarısının son 5 haftasında galip gelen ve orta sıralara tırmanan Bandırmaspor, puanını 30'a çıkardı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybederek düşüşe geçen Bandırma ekibi, kötü gidişata İstanbulspor karşısında son verdi.

Konuk İstanbulspor ise 40 puanda kaldı, Geçtiğimiz hafta sahasında Ümraniyespor'a mağlup olan ve zirve yarışında yara alan İstanbul temsilcisi, Bandırma'dan puansız döndü. İki takım arasında ilk devrede oynanan müsabakayı, ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazanmıştı.